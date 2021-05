Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gignac a bien joué un sale tour à Longoria !

Publié le 18 mai 2021 à 4h00 par A.M.

Alors qu'il va rejoindre les Tigres de Monterrey, Florian Thauvin a confirmé qu'André-Pierre Gignac avait eu une grande part de responsabilité dans son choix.

« J'ai eu l'opportunité de continuer à l'OM, je remercie Pablo Longoria, Jorge Sampaoli et Frank McCourt parce qu'ils m'ont fait une super proposition, un contrat de cinq ans avec un plus gros contrat que ce que j'ai actuellement, ils ont tout fait pour me conserver, je leur dit un grand merci . » Florian Thauvin l'a confirmé, l'OM a tout fait pour le conserver et le convaincre de prolonger son contrat. Mais finalement, l'international français a décidé de rejoindre le Tigres de Monterrey où l'attend un André-Pierre Gignac qui a été très insistant pour le convaincre de le rejoindre au Mexique.

«Gignac a eu un rôle important»