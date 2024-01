Mercato - OM : Gattuso rassure tout le monde pour un transfert

Alexis Brunet

L'OM s'apprête à enregistrer sa troisième recrue du mercato hivernal avec Faris Moumbagna. Mais les noms qui arrivent à Marseille ne sont pas les plus ronflants. Cela inquiète certains observateurs qui doutent de la plus-value que pourront apporter ses éléments au groupe de Gennaro Gattuso. Justement le coach marseillais à tenu à rassurer tout le monde au sujet d'Ulisses Garcia.

Le mercato estival avait été animé à Marseille, et bien celui hivernal l'est tout autant. Il y a déjà trois joueurs qui ont rejoint l'OM depuis début janvier, et cela pourrait continuer. Pour le moment, Pablo Longoria a réussi à recruter Jean Onana, Ulisses Garcia et bientôt Faris Moumbagna. Des joueurs qui ne sont pas forcément les plus connus du grand public.

Le niveau des recrues inquiète

Certains observateurs se posent ouvertement des questions sur leur niveau. C'est notamment le cas de Daniel Riolo, qui s'est exprimé sur RMC . « Ça va être très difficile que tu en trouves un seul (scout, ndlr) pour dire du bien de ces trois-là. C’est même pas du bien qu’on dit d’eux, on ne comprend pas quoi. C'est ça qui est inquiétant. Moi, très honnêtement, je n'ai pas vu, je ne peux que me référer à ce qu'on dit. Dans ces cas-là, je ne peux pas m'arrêter qu'à ça, j'entends, c'est une source d'information, mais maintenant on va voir ce que ça va donner. Là c'est une source d'inquiétude, mais on va voir, peut-être qu’ils ne sont peut-être pas aussi nuls qu’on me le dit. Mais ce qu’on m'en dit, c'est ultra flippant. »

Gattuso rassure pour Garcia