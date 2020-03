Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Faut-il craindre un départ d’André Villas-Boas ?

Publié le 5 mars 2020 à 8h00 par La rédaction

Depuis plusieurs semaines, le flou a gagné l’avenir d’André Villas-Boas à l’OM. Faut-il donc craindre un départ ?

Alors qu’André Villas-Boas a signé pour 2 ans à l’OM, rien ne dit que le Portugais sera encore là la saison prochaine. En effet, l’entraîneur ne veut pas faire figuration sur la scène européenne. S’inquiétant de la qualité de son effectif pour l’avenir, Villas-Boas avait alors interpellé sa direction, remettant même en question son avenir à l’OM. Et le flou serait encore loin de se dissiper...

« Il y a d'autres choses dont il faudra qu'on parle »

Présent en conférence de presse ce mercredi, André Villas-Boas a de nouveau évoqué son avenir à l’OM. Et le Portugais n’a clairement pas rassuré, lâchant : « C'est difficile de répondre, je me trouve très bien en France, j'ai été très bien reçu. J'ai un très bon rapport avec le tout le monde. Mais il y a d'autres choses dont il faudra qu'on parle. Nous sommes des adultes, et on prendra des décisions face à face quand le timing sera bon ». Les prochains jours seront donc décisifs, mais tout semble clairement possible pour l’avenir de Villas-Boas.



Alors, faut-il craindre un départ de Villas-Boas ?