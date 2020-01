Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Eyraud a un nouveau plan pour animer le mercato !

Publié le 16 janvier 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Désireux de boucler au moins une grosse vente dans les prochains mois, Jacques-Henri Eyraud a fait appel à un conseiller anglais pour aider l’OM. Un renfort qui fait déjà polémique…

Lors du dernier mercato estival, alors que l’OM visait le départ de plusieurs joueurs disposant d’une valeur marchande intéressante (Thauvin, Sanson, Strootman), Andoni Zubizarreta n’est pas parvenu à atteindre les objectifs de vente fixés. Du coup, comme l’a indiqué Jacques-Henri Eyraud mercredi dans les colonnes de L’Equipe, l’OM a fait appel à Paul Aldridge pour l’aider à placer des joueurs en Premier League dans les prochains mois et ainsi renflouer les caisses du club.

« Aucune cession ne se fait sans consulter Zubizarreta »