Mercato - OM : Entre Arsenal et l’OM, Matteo Guendouzi a tranché !

Publié le 21 novembre 2021 à 17h00 par Th.B.

Semblant être revenu à son meilleur niveau à l’OM, Matteo Guendouzi ne prévoit pas de revenir à Arsenal à l’issue de son prêt en fin de saison.

Prêté avec option d’achat à l’OM pour l’intégralité de la saison, Matteo Guendouzi serait susceptible de ne pas faire son retour à Arsenal au terme de cet exercice. La cause ? Les Gunners de Mikel Arteta évoluent sans lui depuis l’été 2020 et l’entraîneur du club londonien ne semblerait pas compter sur le fait qu’il soit incorporé de nouveau à son effectif. De plus, Guendouzi semblerait apporter satisfaction à Jorge Sampaoli et à son staff technique à l’OM. Apprécié et bien utilisé à l’Olympique de Marseille, Matteo Guendouzi se voit bien s’inscrire dans la durée au sein du projet sportif porté par Sampaoli et le président Pablo Longoria.

« Je suis venu à l’Olympique de Marseille pour m’inscrire dans la durée »