Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : L’énorme déclaration d’amour de Guendouzi à l’OM !

Publié le 21 novembre 2021 à 14h30 par La rédaction

L’été dernier, Mattéo Guendouzi a rejoint les rangs de l’OM sous forme de prêt avec option d’achat. Quelques mois plus tard, le joueur de 22 ans semble s’être parfaitement adapté au club phocéen. De ce fait, l’international tricolore a déclaré son amour pour son club et ses supporters.

En froid avec Arsenal et après une expérience mitigée en Bundesliga, Mattéo Guendouzi a eu l’opportunité de relancer sa carrière en Ligue 1. L’été dernier, le milieu de terrain a été prêté avec option d’achat à l’OM. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est parfaitement acclimaté au club phocéen. Le joueur de 22 ans est figure parmi les titulaires indiscutables dans l’entrejeu de Jorge Sampaoli. Grâce à ses bonnes performances, Mattéo Guendouzi a même pu fêté sa première sélection en Équipe de France face à la Finlande le 16 novembre dernier. L’international tricolore nage comme un poisson dans l’eau à Marseille. De ce fait, le numéro 6 de l’OM s’est montré assez clair pour son avenir.

« J’espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça »

Au micro de Téléfoot , Mattéo Guendouzi a envoyé un gros appel du pied à Pablo Longoria et au reste de la direction de l’OM concernant la suite de sa carrière : « On dirait que ça fait peut-être six mois que je suis ici, mais on dirait que ça fait six ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu, je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer encore de nombreuses années comme ça. » Le milieu de terrain dispose d’une option d’achat de 11M€ qui deviendrait obligatoire en cas de maintien de l’OM en Ligue 1. À l’heure actuelle, l’unique club français vainqueur de la Ligue des champions pointe à la cinquième place, bien loin de l’ASSE, premier relégable. L'aventure du Français à Marseille semble donc bien partie pour se prolonger.

« Je pense que c’est la plus belle chose que j’ai pu vivre depuis que je suis footballeur »