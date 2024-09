Mercato - OM : Encore un transfert bouclé grâce à De Zerbi !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, l'OM a changé d'entraîneur. Suite au départ de Jean-Louis Gasset, on a beaucoup parlé de Paulo Fonseca ou Sergio Conceiçao, mais à la surprise générale, c'est Roberto De Zerbi qui a posé ses valises à Marseille. Un énorme coup de la part de Pablo Longoria, qui n'a pas été sans conséquences sur le mercato de l'OM. Explications.

Après avoir annoncé son départ de Brighton, Roberto De Zerbi semblait promis aux cadors européens. Le FC Barcelone, Manchester United ou encore le Bayern Munich étaient alors annoncés comme des possibles destinations pour l'Italien. Mais voilà que c'est finalement l'OM, même sans Coupe d'Europe, qui a raflé la mise. Une surprise totale. Le club phocéen repart donc sur un nouveau projet avec De Zerbi et forcément, l'attraction a été plus grande. Tout au long de l'été, les différentes recrues de l'OM ont expliqué avoir été convaincues par la présence de Roberto De Zerbi. Et voilà que Neal Maupay ne déroge pas à cette règle.

« Pour moi c'était comme une évidence »

Présenté à la presse ce lundi, Neal Maupay s'est longuement confié sur Roberto De Zerbi. Le nouvel attaquant de l'OM a alors confirmé l'influence de l'entraîneur italien dans sa signature à Marseille : « De Zerbi est très intense, c'est un passionné. Je pense qu'il tire tout le monde vers le haut. Il n'y a pas un entrainement où on peut venir et simplement jouer au foot, sans intention. Avec lui, non. Ça part de l'échauffement, il y a toujours un but à chaque séance, à chaque exercice. Dès qu'il y a une mauvaise passe, un placement pas bon à un mètre preès, ça le rend fou. Dès que j'ai parlé avec lui, pour moi c'était comme une évidence. J'ai eu aussi des retours de mes anciens coéquipiers à Brighton, ils m'ont tous dit de foncer, que j'allais me régaler, que le coach c'est un monstre, tactiquement il est incroyable... C'était juste, je viens quand ? Dites moi et je suis là ! ».

« Pour lui, on ne peut pas s'entrainer à 98%, il faut le 100% »

« Le coach est partout, il ne tient pas en place et il a le souci du détail. Il a sa vision et s'il a quelque chose à dire, il va le dire. Il met tout le monde sur un même pied d'égalité. Quand il nous reprend, c'est pour nous faire progresser. En dehors de l'entrainement, c'est un Italien, il est chaleureux. Il tient à nous et à son équipe, donc il est obligé de nous pousser. Pour lui, on ne peut pas s'entrainer à 98%, il faut le 100%, il est très à l'aise. On peut discuter de tout avec lui », a enchainé Maupay sur De Zerbi.