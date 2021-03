Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Déjà deux priorités pour Pablo Longoria pour cet été ?

Publié le 1 avril 2021 à 1h15 par T.M.

Cet été, cela va bouger à l’OM. Et au rayon des arrivées, Pablo Longoria pourrait déjà avoir deux noms de cocher.

Ayant désormais les pleins pouvoirs à l’OM, Pablo Longoria va donc tenter d’imposer sa patte, en accord avec les besoins de Jorge Sampaoli, pour remettre le projet de Frank McCourt à flot. Ainsi, cet été, le mercato risque d’être animé sur la Canebière et les changements devraient être nombreux. Qui quittera l’OM ? Qui renforcera le club phocéen ? Les premiers renforts estivaux pourraient déjà être sous les yeux de Longoria si l’on en croit Mathieu Grégoire, journaliste pour L’Equipe .

Garder Lirola et Balerdi ?