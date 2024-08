Mercato - OM : De Zerbi vire des joueurs et se justifie

Jean de Teyssière

Le mercato marseillais est très animé cet été, avec pas moins de neuf arrivées pour le moment. L’effectif de l’OM se renouvelle rapidement et de nombreux joueurs ont aussi quitté le club. D’autres devraient suivre, car Roberto De Zerbi ne compte pas sur eux et il explique comment il en vient à prendre de telles décisions.

Les joueurs qui devront quitter l’OM cet été sont nombreux. Les noms de Jordan Veretout, Bamo Meïté, Chancel Mbemba, Ulisses Garcia ou encore Pau Lopez reviennent souvent. Le mercato se termine le 30 août prochain à 23h et l’OM devra accélérer s’il souhaite vivre un début de saison tranquille.

«Un nouvel entraîneur est obligé d’insufler un changement radical»

Dans une interview accordée à L’Équipe, Roberto De Zerbi est interrogé sur les joueurs qu’il connaissait déjà en arrivant à l’OM : « Pour avoir affronté Marseille avec Brighton en Ligue Europa (2-2, 0-1), je connaissais beaucoup de joueurs. J'avais vu Balerdi, Rongier qui est en train de revenir, Murillo, Kondogbia, Harit... On en a ajouté d'autres pour changer un peu la mentalité. C'était nécessaire par rapport aux caractéristiques de ceux que nous avions. Je pense que lorsqu'il reprend une équipe huitième la saison passée, qu'il a un contrat de trois ans et des idées différentes, un nouvel entraîneur est obligé d'insuffler un changement radical dans l'équipe. Après, chaque entraîneur donne sa propre idée du football, mais il ne fait rien seul. Les acteurs principaux, ce sont les joueurs. »

«La gestion des joueurs qu’on ne désire plus ne dépend pas que de moi»

« L'entraîneur doit prendre ses responsabilités, sans oublier de respecter tout le monde, d'être correct et honnête. Mais nous avons fait des choix, pas seulement moi, rappelle De Zerbi. Les idées de jeu ont changé, les joueurs aussi. La gestion des joueurs qu'on ne désire plus dépend du club et pas seulement de moi. Disons que j'ai simplement fait ma part dans la construction de l'effectif. »