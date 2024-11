Mercato - OM : De Zerbi fixe un ultimatum, transfert en vue ?

Arnaud De Kanel

Arrivé à l'OM sous la forme d’un prêt avec une obligation d’achat, Lilian Brassier devait s’inscrire comme un élément clé de l’arrière-garde phocéenne. Pourtant, à peine six mois après avoir posé ses valises sur la Canebière, l’avenir du défenseur central semble déjà brouillé. Les performances de Brassier peinent à convaincre dans un contexte où l'exigence est reine. Face à cette situation, le coach Roberto De Zerbi, connu pour sa rigueur et son franc-parler, aurait fixé un ultimatum à son joueur. Le message est clair : des progrès immédiats ou une issue accélérée.

Le ciel marseillais s'assombrit pour Lilian Brassier. Arrivé avec ambition à l'OM, le défenseur central traverse une période pour le moins délicate. Ses prestations récentes n’ont pas convaincu, et les critiques à son encontre se multiplient, tant dans les médias que parmi les supporters. Sous la direction de Roberto De Zerbi, Brassier semble avoir perdu du terrain, au point d’être écarté du groupe lors des dernières rencontres. Une situation qui alimente les rumeurs sur une relation déjà tendue entre le joueur et son entraîneur. Pour l’instant, l’avenir de l’ex-espoir français à Marseille reste en suspens, et le doute s’installe quant à sa capacité à rebondir dans un contexte aussi exigeant.

De Zerbi fixe un ultimatum à Brassier

Samedi dernier, La Provence révélait une information qui n’est pas passée inaperçue : Lilian Brassier est écarté du groupe jusqu’à nouvel ordre. Une décision qui porte la signature de Roberto De Zerbi, bien décidé à provoquer une réaction chez son joueur. L'entraîneur espère un sursaut de la part du défenseur dans les semaines à venir, faute de quoi son avenir au sein du club pourrait s’inscrire en pointillé. Si aucun changement significatif ne se produit d’ici le mercato de janvier, un départ ne serait pas à exclure.

Le temps est compté pour Brassier

Selon des informations rapportées par La Provence, l’Olympique de Marseille ne serait pas pleinement convaincu par la capacité de Lilian Brassier à s’acclimater à l’intensité émotionnelle du club et à son environnement souvent bouillonnant. À Marseille, où la pression et les attentes sont omniprésentes, la compatibilité mentale d’un joueur est cruciale. Toutefois, tout n’est pas encore joué pour le défenseur. Il lui reste quelques semaines pour prouver qu’il peut s’adapter et convaincre les décideurs marseillais avant la fenêtre des transferts de janvier. Mais le compte à rebours est lancé, et le défi s’annonce de taille.