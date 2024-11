De Zerbi rêve d’un attaquant, l’OM va rater son transfert ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs pour le futur, notamment compte tenu du début de saison plus que poussif d'Elye Wahi, l'OM pourrait bien tenter de recruter un numéro 9 prochainement. Dans cette optique, la presse italienne a révélé que Roberto De Zerbi voyait Giacomo Raspadori comme le joueur idéal. Mais la concurrence en Serie A dans ce dossier s'annonce brûlante.

L'été dernier, l'OM s'est montré très actif lors du mercato pour se renforcer. Dans cette optique, pas moins de 12 nouveaux joueurs sont arrivés, notamment dans le secteur offensif. Et pour cause, plusieurs joueurs sont partis, notamment au poste d'avant-centre puisque Pierre-Emerick Aubameyang s'est engagé en Arabie Saoudite. Un départ qui s'est accompagné de la grave blessure de Faris Moumbagna. Deux joueurs remplacés par Elye Wahi et Neal Maupay. Mais si le second arrive à tirer son épingle du jeu, difficile d'en dire autant de l'ancien Lensois.

Raspadori, l'attaquant idéal de De Zerbi ?

En effet, Elye Wahi n'a inscrit que deux buts depuis le début de saison et peine donc à justifier l'investissement de 30M€ consentis par l'OM l'été dernier. A tel point que le club phocéen serait déjà en quête d'un nouveau numéro 9. Et selon les informations de La Repubblica, l'OM s'intéresserait notamment à Giacomo Raspadori, en manque de temps de jeu à Naples et donc le transfert pourrait avoisiner les 20M€.

«La Juve le veut, la Roma l'aimerait aussi, mais attention à la Fiorentina»

Cependant, il faudra faire face à une importante concurrence en Serie A comme le souligne le célèbre recruteur italien Michele Fratini. « Raspadori ? La Juve le veut, la Roma l'aimerait aussi, mais attention à la Fiorentina. Il peut jouer premier et deuxième attaquant, mais aussi trequartista. L'année dernière, il a également joué en tant qu'ailier. Il rappelle Di Natale, avec les mensurations nécessaires. Mais si on se souvient de lui, alors chaque joueur doit être mis dans les bonnes conditions », explique-t-il dans une interview accordée à Ti Amo Calciomercato.