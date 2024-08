Mercato - OM : De Zerbi annonce encore des transferts !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato estival fermera ses portes dans quelques jours, et l'OM ne semble pas en avoir terminé avec son recrutement. Roberto De Zerbi a fait le point sur le recrutement vendredi en conférence de presse, et le coach italien de l'OM indique très clairement qu'il attend encore du renfort au sein de son effectif.

Après Ismaël Koné (12,5M€), Lilian Brassier (prêt avec option d'achat), Mason Greenwood (26M€), Pierre-Emile Højbjerg (prêt avec option d'achat), Derek Cornelius (4M€), Valentín Carboni (prêt avec option d'achat), Jeffrey de Lange (2M€), Geronimo Rulli (4M€), Elye Wahi (25M€) et Jonathan Rowe (prêt avec option d'achat), à quoi faut-il s'attendre pour la suite du mercato estival de l'OM ?

Mercato - OM : Un problème est identifié avec le successeur de De Zerbi ? https://t.co/ikQoZklL0O pic.twitter.com/e7OsL4YdLZ — le10sport (@le10sport) August 24, 2024

« On se parle tous les jours »

Interrogé vendredi en conférence de presse, Roberto De Zerbi a livré son ressenti sur le recrutement estival de l'OM : « On se parle tous les jours. Je suis très content du mercato qu'on a fait avec Mehdi, Pablo et Giovanni Rossi. Je suis content de tous les joueurs qui sont arrivés. Dans les départs, on a eu quelques difficultés. Je suis content que certains soient restés aussi », confié le coach italien, qui laisse ensuite clairement entendre que l'OM accueillera encore bientôt du renfort.

« Encore deux ou trois choses à faire »

« Il reste encore deux ou trois choses à faire, mais on a fait un très bon travail d'équipe. Changer autant de choses est très compliqué donc je pense qu'on a fait du bon travail », précise De Zerbi. L'OM prépare donc encore quelques transferts...