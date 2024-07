Mercato - OM : De Zerbi a identifié le joueur parfait

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Si le mercato de l’OM s’est un peu calmé ces derniers jours, la direction olympienne continue de travailler sur plusieurs dossiers et notamment celui de Valentin Carboni. Âgé de 19 ans, le milieu offensif de l’Inter Milan aimerait poursuivre sa carrière à Marseille et Roberto De Zerbi voit en lui le profil parfait dans son système de jeu.

Après les arrivées d’Ismaël Koné (22 ans, Watford) et de Pierre-Emile Hojbjerg (28 ans, Tottenham), qui semblent destinés à former le nouveau double pivot de l’OM, la direction olympienne continue de chercher des renforts au milieu de terrain, avec désormais un joueur plus offensif dans son viseur.

Une option d’achat de 36M€ pour Carboni ?

Depuis plusieurs semaines, l’OM est annoncé sur la piste de Valentin Carboni, prêté la saison dernière à Monza et sous contrat jusqu’en juin 2028 avec l’Inter Milan. Un prêt avec une option d’achat d’environ 36M€ est évoqué pour le milieu offensif âgé de 19 ans.

Le joueur idoine aux yeux de De Zerbi

Comme indiqué par L’Équipe, l’international argentin (3 sélections) souhaite rejoindre l’OM après avoir discuté avec Roberto De Zerbi. Une envie partagée par le technicien italien, qui voit en Valentin Carboni le profil parfait dans son système, afin d’évoluer en numéro 10 derrière l’attaquant.