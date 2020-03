Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Dario Benedetto se projette déjà sur son départ !

Publié le 21 mars 2020 à 2h45 par G.d.S.S.

Recruté par l’OM l’été dernier en provenance de Boca Juniors, Dario Benedetto s’est déjà prononcé sur son envie de retrouver un jour le club argentin.

Auteur de 11 buts en Ligue 1 depuis le début de la saison alors qu’il fait figure de titulaire indiscutable à l’OM, Dario Benedetto (29 ans) a connu des hauts et des bas depuis son recrutement l’été dernier. Le buteur argentin, qui est arrivé en provenance de Boca Juniors pour 14M€, est engagé jusqu’en juin 2023 avec l’OM. Mais il a déjà un objectif pour la suite de sa carrière...

« J’aimerais revenir à Boca »