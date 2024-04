Mercato - OM : Coup de théâtre pour la succession de Gasset

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Favori pour succéder à Jean-Louis Gasset sur le banc de l'OM, Paulo Fonseca serait réticent à rejoindre Marseille. Un refus qui pourrait propulser Christophe Galtier comme la priorité numéro un de Pablo Longoria. Actuellement au Qatar, à Al-Duhail, l'ancien coach du PSG aurait toujours été très apprécié par le président espagnol.

Jean-Louis Gasset s'est fixé une mission, celle de propulser l'OM sur le podium. Pour cela, il ne dispose que de 100 jours. Le technicien ne se voit pas plus loin. « Il y a une phrase qui me plaît en ce moment. J’ai signé 100 jours. On m’a dit : "est-ce que tu te sens capable de (le faire, ndlr) ?" Je fais la mission » avait confié Gasset au début du mois de mars. La suite est floue, mais le coach pourrait bien décider de laisser sa place à un autre entraîneur. Ce serait la tendance selon plusieurs sources.

Fonseca n'est pas chaud

Deux profils seraient sur les tablettes de Pablo Longoria : Christophe Galtier et Pablo Fonseca. Le second faisait même office de favori puisqu'il aurait de grandes chances de quitter le LOSC selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais au micro de l' After Foot, Daniel Riolo a jeté un froid sur la piste du Portugais. « Paulo Fonseca à l'OM ? Autant l'année dernière, il avait pensé à partir quand l'OM l'a contacté, mais là non, il est heureux à Lille. L'OM l'a déjà contacté, Longoria aurait intérêt de le refaire » a confié le chroniqueur sur RMC.

La voie est libre pour Galtier ?

Evidemment, cette nouvelle relance l'avenir de Christophe Galtier. Actuellement à la tête d'Al-Duhail au Qatar, l'ancien coach du PSG serait chaud pour diriger l'OM, mais attendrait le bon moment pour faire son retour au sein de sa ville natale. A moins que Pablo Longoria ne décide d'offrir un nouveau contrat à Gasset ? Cela devrait dépendre de la fin de la saison.