Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette recrue estivale s’enflamme pour son arrivée !

Publié le 8 juillet 2021 à 12h10 par Th.B.

Recruté en fin de semaine dernière, Cengiz Ünder s’est dit impatient de pouvoir briller à l’OM et devant ses supporters où il est prêté pour l’intégralité de la saison par la Roma avec une option d’achat.

Dans la journée de dimanche, l’OM a officialisé la signature de Cengiz Ünder sous la forme d’un prêt d’une saison avec option d’achat après avoir trouvé un terrain d’entente avec la Roma qui avait déjà prêté l’international turc de 23 ans lors de l’exercice précédent à Leicester City. Avec le départ de Florian Thauvin pour les Tigres de Monterrey, Pablo Longoria est parvenu à combler le vide laissé par le champion du monde sur l’aile droite de l’attaque de l’OM. Et le président ne semble pas s’être trompé puisque le principal intéressé se dit « très heureux » d’avoir rejoint l’OM.

« Je suis très heureux d’être au sein d’un si grand club »