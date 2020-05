Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet ancien protégé de Bielsa regrette son départ de Marseille !

Publié le 25 mai 2020 à 22h10 par La rédaction

Aujourd’hui à Sochi, Giannelli Imbula est revenu sur son départ de l’OM. Le milieu de terrain a notamment indiqué qu’il voulait poursuivre sa carrière à Marseille.