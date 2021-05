Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : C’est «possible» pour cette star réclamée par Sampaoli !

Publié le 28 mai 2021 à 4h15 par T.M.

Après l’avoir eu sous ses ordres avec le Chili, Jorge Sampaoli aimerait désormais retrouver Arturo Vidal à l’OM. Une opération qui pourrait bel et bien se faire cet été.

Cet été, à l’OM, le milieu de terrain sera visiblement l’un des grands chantiers de Pablo Longoria et Jorge Sampaoli afin notamment de pallier le futur départ de Boubacar Kamara. Les pistes commencent d’ailleurs à se multiplier dans ce secteur de jeu, à l’instar de Gerson ou encore Matteo Guendouzi. Mais le premier nom à être sorti a été celui d’Arturo Vidal, que Sampaoli connait très bien pour l’avoir entraîné avec le Chili. Aujourd’hui à l’Inter Milan, le Chilien pourrait donc retrouver l’Argentin à l’OM.

« Il y a un grand intérêt de l'Inter à ce que ça se fasse »