Mercato - OM : C’est imminent pour ce transfert à 30M€ !

Prêté par Newcastle au Feyenoord Rotterdam cette saison, Yankuba Minteh pourrait bien découvrir la Ligue 1 la saison prochaine. Supervisé par l'OM, le jeune international gambien serait, surtout, dans le viseur de l'OL. Les négociations sont très actives dans ce dossier et les Magpies espéreraient un accord dans les prochains jours.

Les dossiers enclenchés sont nombreux. Après avoir bouclé l'arrivée de Roberto De Zerbi, l'OM a visiblement accéléré puisque de nombreux profils ont été associés au club marseillais ces derniers jours. Parmi les joueurs annoncés dans le viseur de la formation : Yankuba Minteh. Peu connu en France, cet international gambien de 19 ans, prêté au Feyenoord par Newcastle, est considéré par l'OM comme une opportunité de marché. « Mais les Anglais en demandent beaucoup trop cher actuellement, et la piste n'est pas trop approfondie jusqu'ici » a néanmoins précisé une source proche du dossier dans les colonnes de L'Equipe. La somme serait en réalité de 30M€.

L'OL insiste pour Minteh

L'OM ne semble pas très insistant dans ce dossier. Il serait très surprenant de voir Yankuba Minteh débarquer à Marseille cet été. Surtout qu'un accord serait tout proche avec une autre équipe. « Nous avons convenu des conditions avec un club. Maintenant, le reste appartient à Newcastle. Il est vrai que Newcastle est prêt à vendre le joueur s'il reçoit une bonne offre » a confié son agent ce dimanche. Il se pourrait que ce soit l'OL. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club entraîné par Pierre Sage travaille avec Newcastle et avec l'entourage de l'ailier sur un accord.

Une question de jours dans ce dossier

Pour l'heure, les négociations se poursuivent en coulisses et elles devraient continuer encore plusieurs jours. La volonté de Newcastle est de boucler le départ de Minteh dans les prochains jours, si possible avant la fin de la semaine. Le Borussia Dortmund et l'AS Roma seraient en course selon le journaliste Rudy Galetti.