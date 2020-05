Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce très joli coup de Zubizarreta qui prend forme !

Publié le 9 mai 2020 à 4h15 par A.M.

Alors que l'OM se penche sérieusement sur la possibilité d'obtenir le prêt de Lee Kang-In (19 ans), l'entourage du joueur de Valence ne se montre pas insensible aux avances marseillaises.

Cet été, l'Olympique de Marseille va devoir se montrer inventif pour se renforcer. En effet, le club phocéen traverse une période délicate et devra vendre de façon importante avant de recruter. Mais sans faire de folies. Dans cette optique, Andoni Zubizarreta prospecte déjà afin de dénicher de jolis coups et selon les informations de L'Equipe , l'OM s'intéresserait même à Lee Kang-In (19 ans). Le club olympien tenterait d'obtenir le prêt du jeune joueur de Valence. Et visiblement, l'entourage du Coréen verrait d'un bon œil une arrivée à Marseille comme le confie un proche du joueur au Phocéen .

Le clan Lee Kang-In ouvre la porte à l'OM