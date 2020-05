Foot-Mercato-OM

Mercato - OM : Zubizarreta sérieusement menacé pour Lee Kang-In !

Publié le 8 mai 2020 à 15h45 par La rédaction

Alors que l’OM semble s’intéresser de près au jeune sud-coréen Lee Kang In, le club phocéen serait concurrencé par plusieurs grands clubs européens sur ce dossier.

L’OM cherche à se renforcer dans certains secteurs de jeu dont le secteur offensif fait partie. Pour renforcer certains postes et palier de possibles départs, l’OM cible le jeune milieu offensif de Valence Lee Kang In (19 ans). Mais en plus d’être ralenti par sa surface financière très faible le club phocéen pourrait rencontrer un autre obstacle.

Les grands clubs européens surveillent Lee Kang In