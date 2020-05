Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ce témoignage fort sur la succession de Zubizarreta !

Publié le 29 mai 2020 à 16h45 par A.M.

En quête d'un nouveau dirigeant pour remplacer Andoni Zubizarreta, Jacques-Henri Eyraud multiplie les pistes et s'intéresserait notamment à Rufete qui semble posséder un profil en adéquation avec les recherches de l'OM.

« Ce manager se projette sur le long terme, supervise la stratégie en matière de formation, affiche des qualités transactionnelles évidentes pour mener à bien les acquisitions et cessions de joueurs dans le cadre des objectifs fixés ». Jacques-Henri Eyraud s'est montré très clair concernant les qualités du prochain head of football de l'OM. Un dirigeant qui aura en charge toute la partie sportive du club phocéen et qui aura donc des fonctions élargies par rapport à celles d'Andoni Zubizarreta. Dans cette optique, le nom d'Olivier Pickeu revient avec insistance ces derniers jours, mais il n'est pas le seul.

Rufete, un autre profil intéressant ?