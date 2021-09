Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça sera très chaud pour Longoria avec Kamara !

Publié le 2 septembre 2021 à 0h45 par A.C.

En fin de contrat, Boubacar Kamara est l’une des grandes interrogations de la saison de l’Olympique de Marseille.

Dès le début du mercato estival, Boubacar Kamara a été identifié comme l’un des candidats au départ, avec son compère de la défense Duje Caleta-Car. Pourtant, ni l’un ni l’autre n’ont quitté l’Olympique de Marseille ! La situation de premier est toutefois plus compliquée que celle de l’international croate. Kamara est en effet en fin de contrat et RMC Sport a récemment révélé qu’il n’aurait pas particulièrement apprécié l’attitude de l’OM et de Pablo Longoria ces derniers jours, se sentant poussé contre son gré vers des destinations qu’il ne validait pas. Ce mardi, il a d’ailleurs refusé les offres de Newcastle et de Wolverhampton, qui tournaient autour des 15M€.

Kamara a la grosse cote en Italie