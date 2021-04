Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Bielsa, Longoria... Riolo s’enflamme totalement pour Sampaoli !

Publié le 28 avril 2021 à 4h00 par A.M.

Invité à commenter le travail de Jorge Sampaoli, Daniel Riolo ne tarit pas d'éloges pour le technicien argentin, arrivé sur le banc de l'OM au début du mois de mars.

En très peu de temps, Jorge Sampaoli a redressé la barre à l'OM. En effet, le club phocéen, qui ne cessait de s'enfoncer au classement de Ligue 1 vient de prendre 16 points sur 21 possibles depuis l'arrivée du technicien argentin sur son banc, et se retrouve plus que jamais en course pour une qualification pour la Ligue Europa. L'effet Sampaoli est donc présent comme en témoignent les résultats, mais également l'évolution personnelle de certains joueurs comme Pol Lirola ou Dimitri Payet. Au micro de l' After sur RMC , Daniel Riolo s'est donc littéralement enflammé pour Jorge Sampaoli.

«C’est le meilleur parcours à l’OM depuis Bielsa, comme par hasard»