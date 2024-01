Mercato - OM : Benatia va boucler un transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l'OM se montre une nouvelle fois très actif pour ce mercato qui présente une petite nouveauté. Et pour cause, c'est le premier marché que gère Medhi Benatia dans son rôle de coordinateur sportif. Et visiblement, le Marocain s'occupe de plusieurs dossiers brûlants, y compris celui du latéral gauche, Pablo Longoria le laissant gérer.

Comme depuis l'arrivée de Pablo Longoria à l'OM, le mercato est très actif. Le club phocéen a déjà enregistré l'arrivée de trois joueurs, à savoir Jean Onana, Ulisses Garcia et Faris Moumbagna. Cependant, l'OM espère encore attirer un latéral gauche supplémentaire afin de compenser le départ de Renan Lodi à Al-Hilal.

Benatia s'occupe du latéral gauche

Et c'est Medhi Benatia qui s'occupe de tout ! Fraîchement arrivé au poste de coordinateur sportif, le Marocain a pris les choses en mains selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. C'est notamment lui qui gère donc l'épineux dossiers du latéral gauche qui connaît de nombreux rebondissements, puisque désormais, c'est Nuno Tavares qui serait la priorité.

Longoria prend ses distances