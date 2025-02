Mercato - OM : Benatia planifie déjà son départ !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Depuis novembre 2023, Medhi Benatia est en charge du sportif à l'OM. En janvier dernier, le Marocain a d'ailleurs été promu, occupant désormais le rôle de directeur du football. Il n'est donc pas question qu'il parte de sitôt et pourtant... Benatia pense déjà à son avenir et au moment où il fera ses valises de l'OM.

Formé à l'OM, Medhi Benatia n'a toutefois jamais eu la chance d'y jouer en professionnel. C'est désormais en tant que dirigeant que le Marocain fait briller le club phocéen. Directeur du football, il réalise un travail exceptionnel, salué par beaucoup. Benatia fait ainsi les beaux jours de l'OM, mais voilà que cela ne devrait pas durer indéfiniment.

« Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps »

Ce jeudi, Medhi Benatia a accordé une longue interview à L'Equipe. Dans celle-ci, il a notamment été question de nombreux sujets mais aussi de son avenir du côté de l'OM. A ce propos, le dirigeant marocain a d'abord confié : « Ce club m'est cher. Je ne sais pas combien de temps je resterai, sûrement pas longtemps, et je n'ai pas peur de le dire. C'est usant mentalement, physiquement. La seule garantie : je vais tout donner jusqu'au dernier jour ».

« Le jour où je partirai... »

Toujours à propos de son avenir à l'OM et de son futur départ, Medhi Benatia a également ajouté : « Aujourd'hui, l'OM, cela fait rêver beaucoup de personnes. Moi, je ne rêve pas. J'aspire à aller en Ligue des champions, et le jour où je partirai, me dire : "Voilà, j'ai pris ce club-là dans ces conditions, j'ai sacrifié deux, trois ans de ma vie, sûrement pas plus, pour remettre le club à ce niveau-là. Vous êtes contents, pas contents ? Croyez-moi, j'ai fait le maximum tous les jours." Je n'aurai pas laissé des gens interférer dans le sportif ».