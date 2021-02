Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Avec Ntcham, Longoria ne s'est pas trompé !

Publié le 15 février 2021 à 4h00 par A.M.

Malgré les conséquences de l'arrivée d'Olivier Ntcham, Pablo Longoria ne se serait pas trompé en obtenant le prêt du joueur du Celtic Glasgow.

Arrivé dans les dernières heures du mercato d'hiver afin de remplacer Morgan Sanson qui a rejoint Aston Villa, Olivier Ntcham s'est rapidement retrouvé au cœur d'un polémique. Et pour cause, André Villas-Boas a révélé avoir refusé le joueur. Mécontent, le Lusitanien a posé sa démission avant d'être mis à pied par sa direction. Malgré tout, à en croire Sylvain Ripoll, l'OM ne s'est pas trompé. « C'est un milieu moderne capable à la fois de bien défendre et aussi de se projeter et d'être impactant sur l'animation offensive de son équipe. Moi c'est un joueur que j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est une très bonne recrue pour l'OM », confie le sélectionneur de l'équipe de France Espoirs au micro de Téléfoot .

Ntcham fait l'unanimité