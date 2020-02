Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Tousart justifie son choix !

Publié le 4 février 2020 à 18h07 par La rédaction

Transféré au Hertha Berlin cet hiver, mais prêté à l’OL jusqu’à la fin de saison, Lucas Tousart a justifié son choix de quitter les Gones.