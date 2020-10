Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho confirme pour De Sciglio !

Publié le 5 octobre 2020 à 8h33 par G.d.S.S. mis à jour le 5 octobre 2020 à 8h34

Alors que le latéral droit italien Mattia De Sciglio serai tout proche d’une arrivée à l’OL, Juninho a confirmé la tendance pour le joueur de la Juventus.