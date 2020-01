Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho accélère avec une ancienne piste… du PSG !

Publié le 21 janvier 2020 à 3h15 par G.d.S.S.

En quête d’un nouveau renfort dans l’entrejeu, l’OL tente un joli coup au Brésil avec un profil qui a été annoncé par le passé dans le viseur du PSG : Bruno Guimarães.

« On a surtout besoin d'étoffer l'effectif, parce qu'on est encore sur les quatre compétitions et aura du mal à jouer sur tous les tableaux si on a encore des pépins », indiquait récemment Rudi Garcia en conférence de presse, affichant donc son souhait de voir du renfort débarquer à l’OL durant le mercato hivernal. Juninho semble avoir l’entendu ce message, et le directeur sportif lyonnais envisager sérieusement de recruter une ancienne piste du PSG cet hiver.

L’OL a proposé 22M€ pour Guimarães

Comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité lundi, l’OL est passé à l’action pour Bruno Guimarães et a formulé une offre de 22M€ à l’Athletico Paranaense. Le milieu de terrain brésilien de 22 ans, qui avait donc été annoncé dans le viseur du PSG ces derniers mois, ne sera pas lâché par son club à moins de 25M€, et l’OL va donc devoir revoir son offre à la hausse.