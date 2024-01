Mercato - OL : «C’est fini» pour le grand retour de Benzema

Axel Cornic

Parti en Arabie Saoudite l’été dernier, comme des nombreuses autres stars du football européen, Karim Benzema aurait déjà des envies d’ailleurs. La star d’Al Ittihad souhaiterait revenir en Europe et plusieurs sources ont évoqué un possible retour du côté de l’Olympique Lyonnais, son club formateur qu’il a quitté en 2009 pour rejoindre le Real Madrid.

Que se passe-t-il avec Karim Benzema ? L’aventure saoudienne ne semble pas vraiment satisfaire le Ballon d’Or 2022, dont le contrat avec Al Ittihad court tout de même jusqu’en juin 2026. Une solution est donc cherché et il pourrait bien faire son grand retour en ligue 1, du côté de l’OL.

Il annonce la vente de l’OM https://t.co/IoRuiaEJTZ pic.twitter.com/wGFglsucBU — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

« Je n’y crois pas une seconde »

Dans l’ After Foot de ce lundi 22 janvier, Daniel Riolo a réagit à ces informations concernant un possible retour de Karim Benzema à l’OL. « Le retour de Benzema ? Là maintenant je n’y crois pas une seconde . C’est finito cette affaire. Si jamais le délire que serait un retour à l’OL devenait une information, je pense qu’il ne le ferait pas pour l’argent » a expliqué le journaliste et éditorialiste de RMC Sport . « Je ne vois pas trop à quoi ça pourrait correspondre comme idée, comme politique sportive, à son âge de le faire revenir si ce n’est pour raconter une belle histoire et que s’il met un but, que ça fasse vibrer le stade ».

« Un retour de Benzema ce serait pour faire quoi en fait ? Ce n’est pas clair »