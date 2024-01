Mercato : Le problème surréaliste de Benzema en Arabie Saoudite

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Karim Benzema a quitté le Real Madrid à la surprise générale. En fin de contrat avec le club merengue, le buteur de 36 ans a accepté une offre XXL d'Al Ittihad. Toutefois, Karim Benzema aurait du mal à percevoir son salaire depuis son arrivée en Arabie Saoudite.

Alors que son contrat se terminait le 30 juin 2023, Karim Benzema était sur le point de prolonger avec le Real Madrid. Toutefois, le joueur formé à l'OL a finalement décidé de rejoindre Al Ittihad au tout dernier moment. En effet, Karim Benzema a accepté une offre pharaonique formulée par le club saoudien. Toutefois, l'ancien capitaine et numéro 9 du Real Madrid aurait des difficultés à se faire payer par Al Ittihad.

Jackpot pour Benzema en Arabie Saoudite

Présent sur le plateau d' El Chiringuito ce lundi soir, Eduardo Inda a révélé que Karim Benzema avait vu son salaire exploser lorsqu'il a quitté le Real Madrid pour rejoindre Al Ittihad. Cependant, le buteur de 36 ans ne recevrait pas ses virements en temps et en heure en Arabie Saoudite.

«Il a du mal à se faire payer»