Mercato - OL : Bosz s'enflamme pour sa dernière recrue

Publié le 6 avril 2022 à 22h19 par La rédaction mis à jour le 6 avril 2022 à 22h20

Arrivée il y a quelques jours à l'OL, Tetê a déjà marqué les esprits à Lyon comme le souligne Peter Bosz en conférence de presse.