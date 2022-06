Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Pour ce transfert à 15M€, Aulas est averti

Publié le 27 juin 2022 à 22h10 par Hugo Ferreira

Désireux de renforcer son effectif afin de pouvoir retrouver la Ligue des champions le plus rapidement possible, l’Olympique Lyonnais se montre déjà actif, et a enregistré le retour d’Alexandre Lacazette. Dans le secteur défensif, des renforts sont également attendus, et les Gones aimeraient attirer Tyrell Malacia. Une première offre aurait même déjà été reçue par le Feyenood, comme le confirme l’entraineur.

Après une saison compliquée, l’Olympique Lyonnais a finalement terminé à la 8ème place du classement de Ligue 1, et ne participera pas à une coupe d’Europe. Pire encore, les Gones n’ont pas réussi à atteindre le podium depuis 3 ans, et leur dernière apparition en Ligue des champions date de l’exercice 2019-2020. Une contre-performance à laquelle Jean-Michel Aulas veut remédier le plus vite possible. L’OL va donc être actif lors du mercato, et aurait déjà fait une offre pour un latéral néerlandais.

L’OL a déjà fait une offre pour Malacia

L’Olympique Lyonnais est déjà passé à l’action pour le recrutement de Tyrell Malacia. C’est en tout cas ce qu’annonce Fabrizio Romano. Selon les informations révélées par le journaliste il y a quelques jours, les Gones auraient transmis une offre de 15M€ pour le latéral. Une rumeur visiblement vraie, puisqu’Arne Slot a confirmé avoir reçu une proposition.

Feyenoord confirme avoir reçu une offre pour Malacia