Mercato - OL : Aouar annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 21 mai 2021 à 22h20 par La rédaction

Housem Aouar pourrait bien quitter l'OL cet été après une saison plutôt moyenne pour lui. En conférence de presse, le milieu français s'est exprimé quant à son avenir.