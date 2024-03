Mercato - OL : Annonce fracassante pour la saison prochaine ?

Alexis Brunet

L'OL va mieux. Les partenaires d'Alexandre Lacazette enchaînent les bons résultats, ce qui leur permet de s'éloigner de la zone de relégation, et même de se qualifier pour les demi-finales de Coupe de France. Des performances intéressantes qui sont dues au mercato hivernal, mais aussi à Pierre Sage. D'ailleurs le coach lyonnais a affirmé qu'il se voyait bien rester en poste au-delà de cette saison, et donc passer ses diplômes d'entraîneur.

L'OL est métamorphosé. Au plus mal en première partie de saison, les Lyonnais sont transfigurés, et enchaînent les bons résultats. Les Gones restent sur six victoires de suite toutes compétitions confondues, avant d'affronter le RC Lens ce week-end.

«Il y aura peut-être un futur différent pour moi»

La clé des bonnes performances de l'OL repose en partie sur le mercato impressionnant réalisé cet hiver. Mais Pierre Sage est aussi responsable de la bonne passe lyonnaise. Interrogé en conférence de presse, le coach des Gones a affirmé qu'il voulait passer ses diplômes d'entraîneur, et qu'il se voyait bien rester à l'OL, si on lui en donnait la possibilité. Ses propos sont rapportés par L’Équipe . « J’ai envie d’être formé et diplômé pour faire économiser 25 000€ au club à chaque match (sourires). Si le maintien est atteint, il y aura peut-être un futur différent pour moi, mais j’aspire et j’espère que mon avenir se fera à l’OL. Les dossiers d’inscription (pour le BEPF) vont bientôt être en ligne sur la FFF. Il faudra ensuite passer un concours d’entrée, mais on peut tout à fait le faire lorsqu’on est en poste parce que ce sont des formations sur plusieurs semaines, mais avec des rassemblements de 3-4 jours. »

Mercato - OL : Il part au clash pour son transfert et raconte tout ! https://t.co/O2diYYBIxQ pic.twitter.com/qoiX8gzTyN — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Sage est focalisé sur le match de Lens