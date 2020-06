Foot - Mercato - OGC Nice

Mercato - OGC Nice : Vieira ouvre la porte à Morgan Schneiderlin !

Publié le 15 juin 2020 à 21h50 par La rédaction

Se rapprochant de la fin de son contrat avec Everton (juin 2021), Morgan Schneiderlin pourrait quitter les Toffees cet été et semble être le bienvenu à l’OGC Nice.