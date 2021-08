Foot - Mercato

Mercato : Un ancien de l'OM pourrait rejoindre Mourinho !

Publié le 6 août 2021 à 22h29 par La rédaction mis à jour le 6 août 2021 à 22h30

L'AS Roma entame un nouveau cycle avec José Mourinho à sa tête. L'ancien coach du Real Madrid a une idée précise du schéma qu'il veut mettre en place. Pour densifier son milieu de terrain, le Portugais souhaiterait mettre la main sur un ancien de l'OM.