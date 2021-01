Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Un départ sur le point d'être acté ?

Publié le 21 janvier 2021 à 20h40 par La rédaction

En manque de temps de jeu à Monaco, Henry Onyekuru serait sur le départ. Arrivé en provenance d’Everton à l’été 2019, le Nigérian ne s’est pas imposé dans l’effectif de Niko Kovac. Et il pourrait bien rebondir à Galatasaray, club où il a explosé.