Mercato : Mino Raiola dément pour Zlatan Ibrahimovic !

Foot - Mercato - AC Milan

Revenu à l’hiver dernier au Milan AC, Zlatan Ibrahimovic tarde à signer un nouveau contrat. Alors que certains médias annonçaient que le Suédois avait prolongé son bail, Mino Raiola a tenu à démentir.

Artisan de la bonne fin de saison du Milan AC, Zlatan Ibrahimovic n’a toujours pas signé de prolongation avec les Rossoneri . Malgré cela, la Gazetta Dello Sport annonçait que les deux parties étaient proches d’un accord. CalcioMercato a même annoncé que l’accord avait été trouvé et qu’Ibrahimovic avait signé sa prolongation. Sur Twitter, Mino Raiola, l’agent de Zlatan, s’est empressé de démentir cette information : « Ibrahimovic n'a pas renouvelé son contrat avec l'AC Milan . »

Ibrahimovic has NOT renewed his contract with AC Milan. ⠀Ibrahimovic NON ha rinnovato il suo contratto con AC Milan. #FakeNews pic.twitter.com/cSiYLxF7pT