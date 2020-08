Foot - Mercato - Milan AC

Mercato - Milan AC : Enfin un accord avec Zlatan Ibrahimovic ?

Publié le 26 août 2020 à 12h10 par La rédaction

Alors que le Milan AC négociait depuis des semaines avec Zlatan Ibrahimovic pour une prolongation de contrat, un accord semble avoir été trouvé pour que le buteur suédois évolue encore chez les Rossoneri la saison prochaine.