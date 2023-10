Mercato : Messi s’est décidé pour son avenir

Arnaud De Kanel

Après deux saisons vraiment contrastées au PSG, Lionel Messi n'a pas prolongé son contrat et s'est donc engagé librement avec l'Inter Miami. Maos alors que la saison régulière de MLS est déjà terminée, les rumeurs vont bon train concernant l'avenir de l'attaquant qui pourrait rebondir en Europe ou en Arabie saoudite pour jouer pendant cette longue coupure. Sa décision est prise.

Lionel Messi n'aura pas mis longtemps à s'adapter à la MLS. Décisif à de nombreuses reprises avec l'Inter Miami, l'ancien joueur du PSG serait déjà courtisé à l'étranger, notamment en Europe et en Arabie saoudite. De belles propositions lui auraient été faite, mais pas de quoi le convaincre pour autant.



Messi focalisé sur Miami et l'Argentine

Le FC Barcelone et Al-Nassr auraient proposé un prêt à l'Inter Miami pour enrôler Lionel Messi jusqu'à la reprise de la MLS. Mais d'après les informations de Fabrizio Romano, l'attaquant argentin aurait repoussé ces deux offres, préférant se concentrer sur la sélection argentine et son club actuel. Et il faut dire que Messi se plait bien à Miami.

«Tous les stades où Messi est allé jouer sont pleins»