Mercato - PSG : Nouvelle révélation dans le feuilleton Pogba !

Publié le 17 août 2021 à 19h45 par La rédaction

Porté par ses joueurs cadres, Ole Gunnar Solskjaer aimerait pouvoir compter sur eux dans la durée et espère les prolonger. A commencer par Paul Pogba.

Manchester United a fait forte impression en ouverture du championnat de Premier League. Tombeurs de Leeds sur le score de 5-1, les Red Devils ont livré une performance aboutie de bout en bout. La lumière est notamment venue de Paul Pogba et de Bruno Fernandes. Le premier a délivré 4 passes décisives alors que le Portugais s’est offert un triplé. Et Ole Gunnar Solskjaer espère profiter de ses des talents encore de nombreuses années.

Un doute pour Pogba