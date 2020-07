Foot - Mercato - LOSC

Mercato - LOSC : Cette sortie fracassante qui scelle l'avenir d'Osimhen !

Publié le 30 juillet 2020 à 14h15 par A.D. mis à jour le 30 juillet 2020 à 14h16

Comme nous vous l'avons révélé en exclusivité le 30 juin, le Napoli et le LOSC ont trouvé un accord à hauteur de 80M€ pour le transfert de Victor Osimhen. Alors que les Azzurri n'ont toujours pas officialisé l'arrivée de l'attaquant nigérian, Aurelio De Laurentiis a laissé entendre que cela devait se faire dans les prochains jours.

Le transfert de Victor Osimhen au Napoli ne serait plus qu'une question de temps. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité le 30 juin, les Azzurri ont trouvé un accord avec le LOSC. Selon nos informations, Naples va récupérer Victor Osimhen cet été pour la bagatelle de 80M€. Alors que le Napoli n'a toujours pas officialisé ce transfert, Andrew Osimhen a confirmé le futur départ de son frère dans le club italien. « Je suis sûr qu'il sera un nouveau joueur de Naples. Lorsqu'il était en ville, il a été impressionné. L'important, c'est qu'il joue, mais c'est un combattant né. Il a quitté l'Afrique pour aller en Allemagne quand il était encore enfant. Il y a eu des rencontres décisives avec Gattuso d'abord et De Laurentiis ensuite. Gattuso est un entraîneur qui se soucie de ses joueurs et Victor a décrit le président comme une personne bonne et familière » , a-t-il confié à Europa Calcio dernièrement.

«Le tweet pour l'officialisation ? Attendez quelque jours...»