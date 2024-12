Mercato : Longoria signe un «grand joueur», c'est la folie à l'OM !

Thomas Bourseau

Luis Henrique est devenu un élément incontournable de l'effectif de l'OM. Sous les ordres de Roberto De Zerbi, l'ailier brésilien semble s'éclater, quelques semaines après avoir prolongé son contrat. Le coach italien a vidé son sac sur le sujet en conférence de presse.

Pablo Longoria et Medhi Benatia ont formé un tandem du tonnerre pendant le mercato estival. En plus des 12 recrues bouclées dont Mason Greenwood et Adrien Rabiot, le président de l'OM et son conseiller sportif sont parvenus à boucler la prolongation de contrat de Luis Henrique fin août.

«Luis Henrique est un grand joueur et il me plaît beaucoup en tant que personne»

L'ailier brésilien de 22 ans avait d'ailleurs été démarché depuis de longues semaines par le comité directeur de l'OM pour parapher un nouveau contrat selon La Provence. A présent Henrique est un joueur de l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028, pour le plus grand bonheur de Roberto De Zerbi. « Luis Henrique est un grand joueur et il me plaît beaucoup en tant que personne. Il fait les choses bien, dans des positions différentes. Il marque ».

«C'est un des joueurs positifs du début de saison de l'OM»

L'entraîneur de l'OM a cependant trouvé à redire sur un point précis sur le premier buteur marseillais de dimanche dernier contre l'AS Monaco (2-1) dans des propos rapportés par Le Phocéen de sa conférence de presse de vendredi. « Il peut progresser dans la gestion du ballon, mais c'est un des joueurs positifs du début de saison de l'OM ».