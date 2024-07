Mercato : L’OM veut éjecter trois joueurs au plus vite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très actif depuis le début de l’été, l’OM semble préparer encore de nombreux mouvements, autant dans le sens des départs que celui des arrivées. Et trois joueurs actuels de l’effectif marseillais semblent plus que jamais poussés vers la sortie : Jonathan Clauss, Samuel Gigot ainsi qu’Ismaïla Sarr.

À quoi faut-il s’attendre pour la suite du mercato estival à l’OM, qui promet d’être très agitée ? Plusieurs éléments du club phocéen se retrouvent poussés vers la sortie, Pablo Longoria cherchant à dégraisser et à récupérer des indemnités de transferts pour les joueurs n’ayant plus qu’une année de contrat. Et c’est précisément le cas pour deux défenseurs de l’OM…

Clauss et Gigot vers la sortie

Le journaliste de RMC Sport Florent Germain a fait une annonce très claire à ce sujet mercredi dans l’After Foot : « Concernant les départs, Clauss et Gigot par exemple, l'OM souhaite les voir partir mais Gigot n’était pas trop chaud pour aller en Turquie. Clauss, il faut attendre que l'Euro se termine pour qu'il y voit plus clair », indique-t-il.

Sarr également concerné ?

Et l’attaquant sénégalais Ismaïla Sarr, malgré un contrat qui court jusqu’en 2028 avec l’OM, pourrait également être vendu si l’on en croit les précisions de Florent Germain, même si ce dossier est encore loin d’être réglé. La suite du mercato promet donc d’être mouvementée du côté de l’OM.