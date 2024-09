Mercato : L’OM se la joue comme en NBA !

Thomas Bourseau

Pierre-Emerick Aubameyang aura donc fait une Didier Drogba à l’OM. Une pige durant laquelle il a empilé les buts et laissera une trace dans le coeur des supporters marseillais avant de partir. Devenu meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa, Aubameyang a reçu une bague de champion comme en NBA.

En mars dernier, Pierre-Emerick Aubameyang devenait le meilleur buteur de l’histoire de la Ligue Europa avec 33 réalisations. En fin de saison dernière, juste avant son départ pour Al-Qadsiah, le Gabonais recevait un joli cadeau de la part de ses désormais ex-coéquipiers de l’OM : une bague de champion, comme cela est courant aux États-Unis en NBA ou en NFL par exemple, pour célébrer le fait qu’il est le buteur numéro un de la Ligue Europa.

«Vous savez tous que je suis plus proche de la fin que du début»

Dans une vidéo publiée sur Instagram à la fin du mois de juillet, on peut y voir le groupe de l’Olympique de Marseille émouvoir aux larmes Pierre-Emerick Aubameyang qui a cherché ses mots au moment de remercier le vestiaire pour ce cadeau XXL.« Les gars, vous êtes des bandits. Franchement, je suis quelqu’un de très émotif. C’est super dur de parler. Vous allez vous en rendre compte quand vous serez plus vieux, parce que vous êtes jeunes encore. Vous savez tous que je suis plus proche de la fin que du début ».

«Ce cadeau, c’est un truc de fou»

Pierre-Emerick-Aubameyang l’a reconnu. « Ce cadeau, c’est un truc de fou », mais le plus important pour lui était la symbiose palpable qu’il y avait dans ce groupe de joueurs à l’OM. « Tomber sur un groupe où franchement tu passes des moments de fou. Je vous remercie sincèrement du fond du coeur. Ça a été une saison super dure pour tous. Et je pense que tout le monde a souffert cette année. Mais, c’est ça qui nous rend plus fort. Et ce cadeau, c’est un truc de fou. Je suis vraiment content de vous avoir connu cette saison. Franchement, du fond du coeur, merci beaucoup ». Pierre-Emerick Aubameyang est sorti par la grande porte avec la bague de champions… à l’américaine.