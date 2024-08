Mercato : L’OM relance un gros transfert, une offre est partie !

Alexis Brunet

L’OM est à la recherche d’attaquant cet été. Le club phocéen a déjà recruté Mason Greenwood et Valentín Carboni, mais cela n’est pas assez pour compenser les nombreux départs dans ce secteur. Les dirigeants marseillais ont un temps pensé à Eddie Nketiah, mais ils ont stoppé toute négociation face au prix demandé par Arsenal. Finalement, les Gunners seraient d’accord pour baisser le prix demandé et Marseille est donc revenu à la table des négociations.

L’OM est en pleine reconstruction. Après une saison dernière très mitigée, le club phocéen doit retrouver les sommets de la Ligue 1 et cette mission a été confiée à Roberto De Zerbi. L’entraîneur italien n’y arrivera pas tout seul et il aura donc besoin de nombreux renforts.

L’OM a déjà recruté sept joueurs

Pablo Longoria est donc très actif depuis le début du mercato, afin de contenter du mieux possible Roberto De Zerbi. Le président marseillais a déjà mis la main sur sept nouveaux joueurs. Derek Cornelius et Lilian Brassier sont arrivés pour renforcer la défense, Ismaël Koné et Pierre-Emile Højbjerg ont fait de même pour le milieu de terrain. Valentín Carboni et Mason Greenwood apporteront de nouvelles solutions en attaque et Jeffrey de Lange est devenu le numéro deux au poste de gardien de but, suite à la grave blessure de Ruben Blanco.

L’OM a envoyé une nouvelle offre à Arsenal pour Nketiah

Même si Mason Greenwood et Valentín Carboni sont venus renforcer l’attaque marseillaise cet été, cela n’est pas assez pour compenser les nombreux départs dans ce secteur. L’OM est donc toujours à la recherche de joueurs offensifs et, d’après les informations du journaliste Andrés Onrubia, les dirigeants marseillais auraient relancé la piste menant à Eddie Nketiah. Le club phocéen avait déjà envoyé une offre à Arsenal il y a quelque temps, mais les Gunners l’avaient refusée, car en dessous de leurs espérances. Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’OM aurait même envoyé une nouvelle offre à la formation anglaise dernièrement. Reste à voir si cette proposition sera jugée comme acceptable par Arsenal.