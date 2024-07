Mercato : L’OM obligé de lâcher une fortune pour son gardien ?

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec le départ de Pau Lopez à Côme, l’OM est plus que jamais en quête d’un nouveau gardien, et le nom de Brice Samba figure notamment sur la short-list des dirigeants phocéens pour la suite du mercato estival. Mais le RC Lens réclame beaucoup d’argent pour l’international français, ce qui pourrait freiner les ardeurs marseillaises…

Une page se tourne à l’OM ! Pau Lopez quitte le club après trois saisons au club dont deux dans la peau du titulaire indiscutable, et le président Pablo Longoria doit donc trouver un nouveau gardien. Plusieurs pistes ont été activées à cet effet, dont celle menant à Brice Samba (30 ans, RC Lens), qui avait déjà porté les couleurs de l’OM par le passé. Mais ce dossier pourrait poser un problème d’ordre financier.

Le RC Lens réclame beaucoup pour Samba

Florent Germain, journaliste de RMC Sport , a fait le point sur le dossier du nouveau gardien au micro de l’After Foot : « Il y a pas mal de noms qui circulent en interne, mais on me dit qu’aucun d'entre eux n'est véritablement avancé. Meslier de Leeds, Jörgensen de Villarreal, même Brice Samba. Il y a eu par exemple une prise de renseignement mais Lens demande beaucoup d'argent donc ça risque d'être un dossier compliqué. Lens ne va pas le brader ». En clair, l’OM devra prévoir une petite fortune pour convaincre le RC Lens de lui céder Samba, sous contrat jusqu’en 2028.

« Je ne ferme aucune porte »