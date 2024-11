Mercato : L’OM est passé à côté d’un énorme transfert ?

Arnaud De Kanel

Nuno Tavares brille désormais sous les couleurs de la Lazio Rome, et sa renaissance italienne n’a rien à voir avec son passage mitigé à l'OM. Relancé en Serie A, le latéral portugais enchaîne les performances éclatantes, au point d'attirer l'attention de grands clubs européens. Claudio Lotito, président de la Lazio, a d’ailleurs été clair : Tavares n’est pas à vendre, même pour une offre colossale de 70M€. Cela pourrait laisser des regrets à l'OM.

Un revirement spectaculaire pour un joueur qui peine à séduire lors de son passage en Ligue 1, mais qui semble désormais avoir trouvé sa place en Serie A.

«Tavares est un joueur qui possède un grand potentiel»

« Tavares est un joueur qui possède un grand potentiel. Pas étonnant qu’il soit devenu joueur d’Arsenal. Il faut maintenant le remettre sur la bonne voie. Il a fait une très bonne prestation, on l’attendait car il avait eu une petite blessure après son arrivée. Je pense que Nuno Tavares n’avait pas débuté un match depuis février, donc c’était aussi un risque de le faire venir ici, mais il a de la qualité et nous voulions le mettre dans la meilleure forme physique. Nous avons effectué beaucoup de centres depuis la droite cette saison, nous avions donc besoin de quelqu’un comme Nuno Tavares pour pousser aussi sur la gauche. Je suis convaincu que nous allons créer la bonne structure pour qu’il puisse donner le meilleur de lui-même et s’améliorer encore davantage », confiait d'ailleurs l'entraineur de la Lazio. Son président ne le vendrait pas, même pour 70M€.

Le président de la Lazio refuserait 70M€ pour Tavares

« Je ne le vendrai même pas pour 70M€. Nous avons vaincu beaucoup de concurrents de grands noms pour le signer », a déclaré Claudio Lottito pour Il Messaggero. L'OM pourrait s'en mordre les doigts.